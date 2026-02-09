inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Soñar es un derecho humano”, Danna es reconocida en Harvard y habla de la ‘Trinidad del Pop’

Danna llevó su voz hasta Harvard, donde fue reconocida por su empoderamiento y su lucha por las latinas, consolidándose como una mujer que utiliza su fama para generar cambio.

Videos,
Venga La Alegría

Danna llevó su voz hasta Harvard, donde fue reconocida por su empoderamiento y su lucha por las latinas, consolidándose como una mujer que utiliza su fama para generar cambio. Por otro lado, ‘chuleó' el nuevo look de Belinda y habló sobre la nueva música que se esperaba de la ‘Trinidad del Pop’.

Videos