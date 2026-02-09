“Soñar es un derecho humano”, Danna es reconocida en Harvard y habla de la ‘Trinidad del Pop’
Danna llevó su voz hasta Harvard, donde fue reconocida por su empoderamiento y su lucha por las latinas, consolidándose como una mujer que utiliza su fama para generar cambio. Por otro lado, ‘chuleó' el nuevo look de Belinda y habló sobre la nueva música que se esperaba de la ‘Trinidad del Pop’.