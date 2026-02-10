inklusion logo Sitio accesible
Lo que gastaron, los comentarios y más... ¡Estos son los datos curiosos que nos dejó Bad Bunny en el Super Bowl 2026!

Tras la exitosa participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, las redes sociales se llenaron de curiosidades: lo del vestuario, su baile, las celebridades y más. ¡No pierdas detalle!

