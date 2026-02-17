¿Quién faltó? ¡Destapan colaboraciones para el volúmen II de Vicente Fernández con banda!

La familia Fernández se prepara para recordar el natalicio de ‘El Charro de Huentitán’ y, como cada año, Vicente Fernández Jr. agradeció el amor de los fanáticos hacia su padre. Por otro lado, confirmó el éxito que ha tenido el material de Vicente Fernández en banda y anticipó que ya está listo el volúmen II. Aquí todos los detalles de las colaboraciones que están preparando.