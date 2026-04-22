Antes del Día del Niño 2026, conoce este proyecto de cuentos para expresarse y canalizar emociones

“En cuentos te encuentro” es un proyecto que a lo largo de una década ha trabajado con más de 16,000 niños en 19 estados de nuestro país. Entre sus funciones está capacitar maestros sobre el uso de los cuentos como herramienta emocional. Conoce su trabajo en este reportaje de Tabata Jalil, ahora que ya falta muy poco para el Día del Niño 2026.