Día Internacional de Internet Seguro: ¿Cómo evitar ser víctima de fraudes cibernéticos?

¿Quiénes son las principales víctimas? ¿Cómo identificar mensajes y correos falsos? ¿Cómo identificar las aplicaciones inseguras? Aprovechamos el Día Internacional de Internet Seguro para platicar con Maricarmen García de Ureña, CEO de Secure Information Technologies sobre de el aumento de los fraudes cibernéticos. ¡Toma nota y comparte!