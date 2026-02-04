¡Cuídate! Conmemoramos el Día Mundial del Cáncer despejando dudas de prevención y tipos de cáncer
Conmemorando el Día Mundial del Cáncer, el Dr. Horacio Astudillo de la Vega nos visitó para hablarnos de los tipos de cáncer y de la importancia de la prevención.
Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que es de las principales causas de muerte en el mundo. El Dr. Horacio Astudillo de la Vega nos visitó para hablarnos de los tipos de cáncer y de la importancia de la prevención. ¡Toma nota y comparte la información!