Bótox, ácido hialurónico y bioestimuladores: diferencias, usos y aplicaciones

Kristal Silva, en Ponte Bonita, despejó todas las dudas junto a la Dra. Annel Villagrana, quien explicó cuáles son las diferencias entre cada tratamiento y cuáles son sus aplicaciones.

Venga La Alegría

¿Qué son el bótox, el ácido hialurónico y los bioestimuladores? Kristal Silva, en Ponte Bonita, despejó todas las dudas junto a la Dra. Annel Villagrana, quien explicó cuáles son las diferencias entre cada tratamiento y cuáles son sus aplicaciones. ¡Ojo a los bioestimuladores para el cuello!

