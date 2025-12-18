inklusion logo Sitio accesible
¡Lleva tres cirugías en la nariz! Dorismar aparece para denunciar malas prácticas

Después de someterse a tres cirugías estéticas en la nariz, Dorismar apareció en redes sociales y confesó que tuvo que entrar de nuevo al quirófano por una mala práctica.

Venga La Alegría

Después de someterse a tres cirugías estéticas en la nariz, Dorismar apareció en redes sociales y confesó que tuvo que entrar de nuevo al quirófano por una mala práctica. Y es que según diversas fuentes, dicha situación habría afectado su respiración, su forma de hablar y deformaciones en la nariz.

