¡Lleva tres cirugías en la nariz! Dorismar aparece para denunciar malas prácticas
Después de someterse a tres cirugías estéticas en la nariz, Dorismar apareció en redes sociales y confesó que tuvo que entrar de nuevo al quirófano por una mala práctica.
Después de someterse a tres cirugías estéticas en la nariz, Dorismar apareció en redes sociales y confesó que tuvo que entrar de nuevo al quirófano por una mala práctica. Y es que según diversas fuentes, dicha situación habría afectado su respiración, su forma de hablar y deformaciones en la nariz.