Mientras Eduardo Verástegui ‘revienta’ a Bad Bunny, Ricky Martin celebra sus logros
A diferencia de las fuertes críticas de Eduardo Verástegui hacia Bad Bunny, Ricky Martin se pronunció al respecto para felicitar públicamente a su compatriota.
A diferencia de las críticas de Eduardo Verástegui hacia los recientes logros de Bad Bunny, Ricky Martin se pronunció al respecto para felicitar públicamente a su compatriota. Aquí el comunicado completo que dirigió el ‘Rey del Pop Latino’ al ‘Conejo Malo’.