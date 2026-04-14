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Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, explica por qué demandará a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, no se quedará callada y asegura que demandará a Mayela Laguna, exnuera de la fallecida Diva del Cine Nacional.

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, no se quedará callada y asegura que demandará a Mayela Laguna, exnuera de la fallecida Diva del Cine Nacional. Así explicó las razones por las que emprenderá acciones legales contra la expareja de Luis Enrique Guzmán.

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