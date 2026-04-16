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¡Exclusiva! Eiza González revela huellas que le dejaron las críticas a los 15 años

Eiza González recordó que a los quince años su imagen fue muy criticada por medios de comunicación, una situación que dejó huellas en su autoestima.

Cada vez que Eiza González publica en sus redes sociales, comparte mensajes de empoderamiento y autoaceptación y, el más reciente no fue la excepción. Así recordó que a los quince años su imagen fue muy criticada por medios de comunicación, una situación que dejó huellas en su autoestima.

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