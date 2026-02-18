¿Recatado? ¿Por qué El Malilla no se quitó la playera en el Palacio de los Deportes? ¡Imperdible!

Aunque sus ‘malibandidas’ querían verlo sin playera y hasta le le entregaron regalos muy personales, El Malilla explica por qué prefirió no hacerlo en el Palacio de los Deportes. Por otro lado, El Malilla se dijo agradecido con Yeri Mua y confesó qué sintió al ver a 20 mil personas en el ‘domo de cobre’.