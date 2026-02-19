inklusion logo Sitio accesible
¿Con un pie en el altar? Eleazar Gómez prepara su regreso a la televisión mexicana y revela los planes que tiene con su pareja

Luego de tomarse unas vacaciones tras su participación en La Granja VIP, Eleazar Gómez ya prepara su regreso a la pantalla chica. ¿Aparecerá en la señal de TV Azteca? Esto fue lo que reveló el actor antes de confesar que se alejó de las redes sociales como un ‘d-tox’ digital. ¡Ojo a lo que reveló en cuanto a sus planes de pareja!

