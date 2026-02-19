¿Con un pie en el altar? Eleazar Gómez prepara su regreso a la televisión mexicana y revela los planes que tiene con su pareja
Luego de tomarse unas vacaciones tras su participación en La Granja VIP, Eleazar Gómez ya prepara su regreso a la pantalla chica. ¿Aparecerá en la señal de TV Azteca? Esto fue lo que reveló el actor.
Luego de tomarse unas vacaciones tras su participación en La Granja VIP, Eleazar Gómez ya prepara su regreso a la pantalla chica. ¿Aparecerá en la señal de TV Azteca? Esto fue lo que reveló el actor antes de confesar que se alejó de las redes sociales como un ‘d-tox’ digital. ¡Ojo a lo que reveló en cuanto a sus planes de pareja!