“Si vas a decir algo, hay que tener pruebas”, Eli Rey aclara si Julián Figueroa era violento

Eli Rey, expareja sentimental de Julián Figueroa, compartió en exclusiva cómo fue su romance con el fallecido cantante. La actriz despejó la duda que habría sembrado Imelda Tuñón: ¿Julián era un hombre violento? Por otro lado, Eli Rey destacó cualidades de Julián Figueroa y se dijo agradecida con la familia del fallecido por lo que vivió con ellos durante su romance.