“Si vas a decir algo, hay que tener pruebas”, Eli Rey aclara si Julián Figueroa era violento

Eli Rey, expareja de Julián Figueroa, compartió en exclusiva cómo fue su romance con el fallecido cantante y despejó la duda que habría sembrado Imelda Tuñón: ¿Julián era un hombre violento?

