Un cuarto oscuro en una escuela de Puebla, la mega fuga de agua en Álvaro Obregón y más; explicado Con Peras y Manzanas
Denuncian la existencia de un cuarto oscuro en una escuela en Puebla, la mega fuga de agua potable que arrastró camiones en Lomas de Potrero, Álvaro Obregón y más. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.
Denuncian la existencia de un cuarto oscuro en una escuela en Puebla, la mega fuga de agua potable que arrastró camiones en Lomas de Potrero, Álvaro Obregón; y la mujer que dio a luz en una tienda de conveniencia. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.