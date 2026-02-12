¡Quiere verla casada! Eric del Castillo fue determinante sobre la relación amorosa de su hija Kate
Don Eric del Castillo se pronunció sobre la actual relación de Kate del Castillo y dejó claro que le gustaría verla casada. ¿Será que se le cumple?
Don Eric del Castillo reveló en exclusiva desde cuándo ha tenido problemas con la visión, padecimiento que en los últimos meses de ha agudizado. Entre otras cosas, el primer actor se pronunció sobre la relación de Kate del Castillo y dejó claro que le gustaría verla casada. ¿Será que se le cumple?