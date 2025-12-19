inklusion logo Sitio accesible
¿Juntos, pero no revueltos? Erika Buenfil habla de los pasos de su hijo hacia su independencia

Erika Buenfil habló de los rumores que aseguran que su hijo Nicolás ya vive solo y está dando pasos hacia su independencia. ¿La actriz ya está lista para que su hijo deje el nido?

Venga La Alegría

Erika Buenfil habló de los rumores que aseguran que su hijo Nicolás ya vive solo y está dando pasos hacia su independencia. ¿La actriz ya está lista para que su hijo deje el nido? Así contestó Erika Buenfil, quien aseguró que su hijo busca abrirse camino por su cuenta.

