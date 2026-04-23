Erubiel Sosa estuvo a nada de ganar MasterChef y llegó al foro para revelar varios secretos del reality
MasterChef tiene historias increíbles y muchas de ellas no han salido a la luz y el día de hoy, Erubiel Sosa vino al foro de Venga La Alegría para contarnos varias anécdotas que nunca antes se contaron.
Erubiel Sosa fue uno de los participantes de MasterChef México en el año 2020 y nos cuenta cómo fue su experiencia al formar parte del reality y revela que HIZO CASTING para poder entrar este 2026 al nuevo formato del programa, ¿será que lo veremos nuevamente en la pantalla?