Esclerosis lateral amiotrófica (ela): todo sobre el padecimiento que compromete la salud de Yolanda Andrade
El neurólogo Kevin Enríquez explicó los detalles sobre la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ‘ela’, el padecimiento que diagnosticaron a Yolanda Andrade.
El neurólogo Kevin Enríquez explicó los detalles sobre la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ‘ela’, el padecimiento que diagnosticaron a Yolanda Andrade y celebridades como Eric Dane y Pedro Torres. Aquí los detalles.