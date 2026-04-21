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Podrías tener hígado graso y no saberlo: Estas los señales que te pueden ayudar a detectarlo

La gastroenteróloga Montserrat Sabanés Hernández nos explica qué es el hígado graso y cómo puede afectar esta enfermedad silenciosa.

¡Alerta con tu salud! Podrías tener hígado graso y no saberlo, la experta en salud Montserrat Sabanés nos dice todo acerca de esta enfermedad, la cual puede ligarse al sobrepeso, a la cirrosis o alteraciones en la salud. Conoce cómo puedes detectarla a tiempo para un tratamiento adecuado.

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