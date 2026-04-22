uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Así fue como Los Rojos ganaron el juego por el viaje a Madrid en Exatlón México!

Los Rojos disfrutan y celebran en La Villa 360 su victoria al vencer a Leo, después de haber tenido semanas de una muy mala racha.

Los Rojos se han ido recuperando en los últimos días previos a la final de Exatlón México, pero todo puede cambiar en un instante, así que no piensan bajar la guardia. No te pierdas las últimas semanas del programa, de lunes a viernes por Azteca UNO a las 8:30 p.m. y domingos de eliminación a las 8:00 p.m.

Tags relacionados
Exatlón México

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo