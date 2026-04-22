¡Así fue como Los Rojos ganaron el juego por el viaje a Madrid en Exatlón México!

Los Rojos se han ido recuperando en los últimos días previos a la final de Exatlón México, pero todo puede cambiar en un instante, así que no piensan bajar la guardia. No te pierdas las últimas semanas del programa, de lunes a viernes por Azteca UNO a las 8:30 p.m. y domingos de eliminación a las 8:00 p.m.