¡Así fue como Los Rojos ganaron el juego por el viaje a Madrid en Exatlón México!
Los Rojos disfrutan y celebran en La Villa 360 su victoria al vencer a Leo, después de haber tenido semanas de una muy mala racha.
Los Rojos se han ido recuperando en los últimos días previos a la final de Exatlón México, pero todo puede cambiar en un instante, así que no piensan bajar la guardia. No te pierdas las últimas semanas del programa, de lunes a viernes por Azteca UNO a las 8:30 p.m. y domingos de eliminación a las 8:00 p.m.