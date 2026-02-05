inklusion logo Sitio accesible
¡Exclusiva! Carlos Rivera habla de su dueto con Alejandro Fernández, de Cynthia Rodríguez y de lo que prepara rumbo a su concierto en la CDMX

Carlos Rivera contó los detalles del dueto con Alejandro Fernández, confesó como ha enfrentado las polémicas alrededor de su relación con Cynthia Rodríguez y más.

Venga La Alegría

De cara al inicio del '¡Vida México! Tour’, Carlos Rivera contó los detalles de la canción que cantará a dueto con Alejandro Fernández. Además, confesó como ha enfrentado las polémicas alrededor de su relación con Cynthia Rodríguez y habló de las canciones que le ha escrito a los que ya no están. ¡Ojo a las sorpresas que está preparando para su próximo concierto en la CDMX! Checa todo lo que reveló el cantante mexicano a Kristal Silva.

