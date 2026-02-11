inklusion logo Sitio accesible
¡Expulsan a Flor Rubio del Sin Palabras! ¿Merecía el castigo? ¡Revive el juego completo!

Luego de que Flor Rubio y Ricardo Casares protagonizaran una polémica que acabó en una amonestación, la conductora de la Zona de Espectáculos quedó expulsada del Sin Palabras.

Luego de que Flor Rubio y Ricardo Casares protagonizaran una polémica que acabó en una amonestación, la conductora de la Zona de Espectáculos vio la tarjeta roja y quedó expulsada del Sin Palabras. ¡No pierdas detalle de todo lo que sucedió!

