¡Así festejaron a Vicente Fernández, quien cumpliría 86 años!

En el que hubiera sido el cumpleaños 86 de Vicente Fernández, su familia lo recordó en el Rancho de Los 3 Potrillos. Para el ‘Charro de Huentitán’, su cumpleaños era una fecha muy especial donde aprovechaba para compartir con sus seres queridos y comer sus alimentos preferidos, entre ellos, el pastel de tres leches. Aquí todos los detalles.