inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Así festejaron a Vicente Fernández, quien cumpliría 86 años!

En el que hubiera sido el cumpleaños 86 de Vicente Fernández, su familia lo recordó en el Rancho de Los 3 Potrillos. ¡Aquí todos los detalles de la celebración!

Videos,
Venga La Alegría

En el que hubiera sido el cumpleaños 86 de Vicente Fernández, su familia lo recordó en el Rancho de Los 3 Potrillos. Para el ‘Charro de Huentitán’, su cumpleaños era una fecha muy especial donde aprovechaba para compartir con sus seres queridos y comer sus alimentos preferidos, entre ellos, el pastel de tres leches. Aquí todos los detalles.

Videos