"¡Es parte de nuestra historia!”, Gabriel Soto reacciona a una publicación de Geraldine Bazán del 2016

Siguiendo un trend en redes sociales, Gabriel Soto reaccionó a la publicación de Geraldine Bazán, donde revive el 2016, año en el que se casaron. ¿Otra oportunidad?

Siguiendo un trend en redes sociales, Gabriel Soto reaccionó a la publicación de Geraldine Bazán, donde revive el 2016, año en el que se casaron. Y ahora que llevan una buena relación, ¿se darían una segunda oportunidad? Así contestó el actor mexicano.

