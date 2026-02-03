"¡Es parte de nuestra historia!”, Gabriel Soto reacciona a una publicación de Geraldine Bazán del 2016
Siguiendo un trend en redes sociales, Gabriel Soto reaccionó a la publicación de Geraldine Bazán, donde revive el 2016, año en el que se casaron. Y ahora que llevan una buena relación, ¿se darían una segunda oportunidad? Así contestó el actor mexicano.