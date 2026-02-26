"¡Si vives violencia, denuncia!”, Gaby Platas confirma que interpuso una orden de restricción contra Paco de la O, su exesposo
Gaby Platas publicó un contundente mensaje tras confirmar que interpuso una orden de restricción permanente contra su exesposo Paco de la O por violencia familiar.
