¡Exclusiva! ¿Gala Montes mantiene a su novio Icho Van? La actriz rompió el silencio y contestó a sus detractores

Gala Montes habló sin filtros sobre su relación con Icho Van, quien además de ser su pareja, es su mánager, una dinámica que ha generado críticas en redes sociales, donde algunos aseguran que ella mantiene al músico. Y es que para Gala, combinar el amor con el trabajo, no ha sido sencillo; sin embargo, afirma que su relación es más fuerte que cualquier comentario mal intencionado. Checa todo lo que nos contó en exclusiva.

