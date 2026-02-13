inklusion logo Sitio accesible
¡Grupo Exterminador revela romántica dinámica para su presentación en CDMX!

Los integrantes del Grupo Exterminador nos contaron los detalles de sus próximas presentaciones y revelaron una romántica dinámica para sus seguidores en la CDMX.

Los integrantes del Grupo Exterminador, originarios de Guanajuato con treinta años de trayectoria y multipremiados, nos contaron los detalles de sus próximas presentaciones y revelaron una romántica dinámica para sus seguidores más enamorados. ¡Entérate de lo que preparan para la CDMX!

