¡Grupo Exterminador revela romántica dinámica para su presentación en CDMX!

Los integrantes del Grupo Exterminador, originarios de Guanajuato con treinta años de trayectoria y multipremiados, nos contaron los detalles de sus próximas presentaciones y revelaron una romántica dinámica para sus seguidores más enamorados. ¡Entérate de lo que preparan para la CDMX!