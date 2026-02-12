La hermana de Octavio Ocaña se encuentra con el presunto responsable del crimen de su hermano y revela cómo se le manifiesta el actor
La hermana de Octavio Ocaña y su abogado acudieron a una audiencia para dar seguimiento al proceso que enfrenta por la muerte del actor; también explicó cómo se le ha manifestado su hermano.
Tras la detención del expolicía del Estado de México, Gerardo ‘N’, en Veracruz, otro presunto responsable del homicidio de Octavio Ocaña, la hermana del actor y su abogado acudieron a una audiencia para dar seguimiento al proceso que enfrenta por la muerte del actor. En exclusiva, Bertha compartió los sentimientos que experimentó al tener de frente a quien habría puesto fin a la vida de su hermano. Además, la hermana del actor explicó cómo se le ha manifestado su hermano.