¿Por toxicidad? El hijo de Paulina Rubio declara que prefiere vivir con Colate, su padre
El hijo de Paulina Rubio testificó para explicar por qué prefiere vivir con su padre, Colate, y no con ‘La Chica Dorada'; existiría un documento con relatos polémicos.
Tras días de espera, el hijo de Paulina Rubio testificó en la corte familiar de Miami para explicar por qué prefiere vivir con su padre, Colate, y no con Paulina Rubio. Al parecer, existe un documento con relatos del ambiente tóxico que viviría el adolescente. Aquí los detalles.