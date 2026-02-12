inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El hombre que se lanzó en paracaídas en un hotel de Guadalajara y la prisión preventiva de Gabriela ‘N’, vinculada al motociclista de Iztapalapa

Se confirmó la prisión preventiva para Grabiela ‘N’, presunta responsable de la muerte del motociclista de Iztapalapa; también repasamos lo del hombre que se lanzó en paracaídas de un hotel en Guadalajara.

Videos,
Venga La Alegría

Se confirmó la prisión preventiva para Grabiela ‘N’, presunta responsable de la muerte del motociclista que fue arrastrado por las calles de Iztapalapa. Por otro lado, un hombre se lanzó en paracaídas sin permiso desde la terraza de un hotel en Guadalajara.

Videos