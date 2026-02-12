El hombre que se lanzó en paracaídas en un hotel de Guadalajara y la prisión preventiva de Gabriela ‘N’, vinculada al motociclista de Iztapalapa
Se confirmó la prisión preventiva para Grabiela ‘N’, presunta responsable de la muerte del motociclista que fue arrastrado por las calles de Iztapalapa. Por otro lado, un hombre se lanzó en paracaídas sin permiso desde la terraza de un hotel en Guadalajara.