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Imelda Tuñón asegura que su hijo, José Julián, ya convive con su nueva pareja

Imelda Tuñón habló con Venga La Alegría sobre las recientes declaraciones de Maribel Guardia hacia ella, y también confirmó que lleva 6 meses de relación.

Ante las cámaras de Venga La Alegría, Imelda Tuñón aclaró sus previas declaraciones sobre el papel que Julián Figueroa tuvo en su vida; “una persona a la que le aguantas adicciones 10 años no es un compás de espera”, dijo. También dijo que lleva 6 meses de relación con su nueva pareja.

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