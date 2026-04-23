Imelda Tuñón asegura que su hijo, José Julián, ya convive con su nueva pareja
Imelda Tuñón habló con Venga La Alegría sobre las recientes declaraciones de Maribel Guardia hacia ella, y también confirmó que lleva 6 meses de relación.
Ante las cámaras de Venga La Alegría, Imelda Tuñón aclaró sus previas declaraciones sobre el papel que Julián Figueroa tuvo en su vida; “una persona a la que le aguantas adicciones 10 años no es un compás de espera”, dijo. También dijo que lleva 6 meses de relación con su nueva pareja.