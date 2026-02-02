inklusion logo Sitio accesible
¡No se guardó nada! Imelda Tuñón arremete contra Marco Chacón y presume tener pruebas de que él miente

Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, Imelda Tuñón arremetió contra Marco Chacón. Y es que las reacciones no se hicieron esperar luego de ser cuestionada sobre la supuesta separación de Julián Figueroa a la que Marco Chacón habría hecho referencia.

