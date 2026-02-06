Imelda Tuñón vuelve al ‘ojo del huracán’ con declaraciones contra José Manuel Figueroa
En las últimas horas, se presentó en una plataforma digital un audio donde Imelda Tuñón culpa a José Manuel Figueroa de un hecho que presuntamente habría vivido Julián Figueroa en la infancia.
En las últimas horas, se presentó en una plataforma digital un audio donde Imelda Tuñón culpa a José Manuel Figueroa de un hecho que presuntamente habría vivido Julián Figueroa en la infancia. Así habló Imelda Tuñón sobre dicho video en su canal de suscriptores.