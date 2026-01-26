Imelda Tuñón rompe el silencio por la herencia de su hijo y responde a la polémica

Imelda Tuñón señaló directamente a Marco Chacón, albacea y encargado de administrar los bienes que dejó Julián Figueroa, afirmando que no se está haciendo cargo de las responsabilidades correspondientes. Asimismo, reveló que los gastos de su hijo ascienden aproximadamente a 100 mil pesos mensuales, cantidad que corresponde al nivel socioeconómico en el que el menor ha vivido y que el cantante dejó contemplado para que pudiera mantener el mismo estilo de vida. Por su parte, Marco Chacón aseguró que no dará réplica para no caer en provocaciones y sostuvo que los asuntos legales continúan su curso en los juzgados, donde hasta el momento no se han registrado avances.