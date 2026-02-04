¿Imelda Tuñón padece algún trastorno psicológico? Esto analizó el especialista en salud mental

Luego de que se filtrara en redes sociales un video en el que aparentemente Imelda Tuñón se autolesiona mientras discute con el fallecido Julián Figueroa, buscamos la opinión de un especialista en salud mental para comprender qué factores podrían estar detrás de ese comportamiento. Esto fue lo que analizó el psiquiatra Rafael López, quien advirtió del consumo de alcohol y otras sustancias.