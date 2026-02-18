inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Imelda Tuñón pide ayuda a sus seguidores para contrarrestar el ‘hate’ que ha recibido en redes sociales

Imelda Tuñón habló de sus impresiones al recibir ‘hate’ en redes sociales después de señalar a Marco Chacón y Maribel Guardia como supuestos responsables de estos ataques.

Videos,
Venga La Alegría

Imelda Tuñón habló de sus impresiones al recibir malos comentarios en redes sociales después de señalar a Marco Chacón y Maribel Guardia como supuestos responsables de estos ataques. Luego de exponer cuentas sospechosas de las que habría recibido ‘hate’, le pide a sus seguidores que le dejen buenos comentarios. Aquí los detalles.

Videos