¿Piden investigar a Bad Bunny por supuesto ‘ataque’ a Estados Unidos durante el Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe
Un congresista de Estados Unidos pide una investigación a la NBC, a la NFL y a Bad Bunny por el ‘ataque’ que le habría hecho a Estados Unidos a través del medio tiempo del Super Bowl 2026.
Un congresista de Estados Unidos está pidiendo que se le realice una investigación a la NBC, a la NFL y a Bad Bunny por las letras, la ‘obscenidad’ y el ataque que le habría hecho a Estados Unidos a través del medio tiempo del Super Bowl 2026. Así lo explican Ricardo Casares y Flor Rubio.