"¡Son los mejores amantes!”, Itatí Cantoral revela la nacionalidad que debe tener su próxima pareja

Itatí Cantoral bromeó sobre la posibilidad de volver a pisar el altar y dejó claro que su nuevo galán tiene que cumplir con un requisito indispensable: debe ser mexicano.

Venga La Alegría

Itatí Cantoral bromeó sobre la posibilidad de volver a pisar el altar y dejó claro que su nuevo galán tiene que cumplir con un requisito indispensable: debe ser mexicano. Mientras llega el romance, la actriz disfruta de su etapa de madre respaldada por el cariño y admiración de sus hijos.

