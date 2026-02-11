"¡Me trataron muy mal!”, Ivonne Montero rompe el silencio y revela por qué salió de ‘El Sótano’

Ivonne Montero abandonó ‘El Sótano’ y, en medio de chismes y polémica, la actriz rompe el silencio y revela los verdaderos motivos de su renuncia. Además, confesó que hubo comentarios mal intencionados que fracturaron su relación con Omar Suárez y la producción. ¿Ivonne Montero se aprovechó de su expareja para remodelar su spa? Esto contestó la actriz mexicana.