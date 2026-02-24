inklusion logo Sitio accesible
Así reaccionaron Jacqueline y Chantal Andere a las polémicas de Maribel Guardia, ‘El Pirru’ y José Emilio Fernández Levy

Jacqueline Andere fue cuestionada por la polémica que ha envuelto a Maribel Guardia, mientras que Chantal Andere reaccionó a las preguntas por el distanciamiento entre ‘El Pirru’ y José Emilio Fernández Levy.

Jacqueline Andere acompañó a su hija Chantal al estreno de la obra Sorpresas, donde fue cuestionada por la polémica que ha envuelto a Maribel Guardia. Por su parte, Chantal Andere reaccionó a las preguntas por el distanciamiento entre ‘El Pirru’ y José Emilio Fernández Levy. Aquí los detalles.

