Jorge D’Alessio ACEPTA LA RESPONSABILIDAD de su separación actual con Marichelo. “El único culpable fui yo”
Por primera vez, Jorge D’Alessio aceptó plenamente la responsabilidad sobre el conflicto que habría causado su separación actual con Marichelo. Esto dijo.
Aunque Jorge D’Alessio no descarta una reconciliación con Marichelo, por primera vez aceptó en público la responsabilidad de su actual separación. “El único culpable de esto fui yo”, dijo. También mencionó que corresponderá únicamente a ellos dos manejarlo.