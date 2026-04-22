uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Jorge D’Alessio ACEPTA LA RESPONSABILIDAD de su separación actual con Marichelo. “El único culpable fui yo”

Por primera vez, Jorge D’Alessio aceptó plenamente la responsabilidad sobre el conflicto que habría causado su separación actual con Marichelo. Esto dijo.

Aunque Jorge D’Alessio no descarta una reconciliación con Marichelo, por primera vez aceptó en público la responsabilidad de su actual separación. “El único culpable de esto fui yo”, dijo. También mencionó que corresponderá únicamente a ellos dos manejarlo.

Tags relacionados
Espectáculos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo