¿Se cambiaría el nombre? José Emilio Fernández anuncia drásticas decisiones sobre ‘El Pirru’

Tras no recibir respuesta a la carta que le envió a su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, José Emilio Fernández anuncia que ya no quiere que se le asocie con su padre. Sin embargo, destaca la buena relación que lleva con Chantal Andere, su tía. ¿Cómo reaccionó a la felicitación pública de ‘El Pirru’ a Paula Levy? ¿Cómo va su relación con Ana Bárbara? Esto contestó José Emilio Fernández.