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¡Exclusiva! ¿José Emilio Fernández busca reconciliarse con Ana Bárbara? Esto reveló

José Emilio Fernández revela que siente culpa por la crisis matrimonial de Ana Bárbara, pero ¿tiene esperanzas de reconciliarse con la cantante? Esto confesó.

¡Lo dijo y nadie le creyó! José Emilio Fernández, quien reveló tiempo atrás violencia y malos tratos de parte del esposo de Ana Bárbara, reafirmó sus señalamientos ante las cámaras de VLA. Sin embargo, José Emilio Fernández revela que siente culpa por la crisis matrimonial de la cantante. ¿José Emilio Fernández tiene esperanzas de reconciliarse con Ana Bárbara? Esto reveló.

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