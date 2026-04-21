Hijo de Mariana Levy explica por qué no han podido cobrar la herencia de la actriz, a 21 años de su muerte
José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy y “El Pirru”, habló con Venga La Alegría sobre cómo es la relación actual con sus dos hermanas, María y Paula.
Según confirmó José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, él y sus hermanas no han podido cobrar la herencia de la actriz a 21 años de su fallecimiento porque el albacea no ha vendido todas sus propiedades. Actualmente él descarta retomar la relación con su padre, José María Fernández, “El Pirru”.