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Hijo de Mariana Levy explica por qué no han podido cobrar la herencia de la actriz, a 21 años de su muerte

José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy y “El Pirru”, habló con Venga La Alegría sobre cómo es la relación actual con sus dos hermanas, María y Paula.

Según confirmó José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, él y sus hermanas no han podido cobrar la herencia de la actriz a 21 años de su fallecimiento porque el albacea no ha vendido todas sus propiedades. Actualmente él descarta retomar la relación con su padre, José María Fernández, “El Pirru”.

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