¿Ya lo pasado, pasado? José Joel y Anel rompen el silencio sobre Sarita y la viuda de José José

José Joel, hijo de José José, reveló a la prensa si su familia perdonaría a su hermana Sarita y a la viuda del ‘Príncipe de la Canción’, por lo vivido en Miami cuando falleció el cantante y porque aún no les han entregado algunas pertenencias del intérprete que pretenden exponer en un museo. En el que hubiera sido el cumpleaños 78 de José José, José Joel y Anel develaron una placa conmemorativa donde nació el legendario cantante. ¿Por qué Marysol Sosa no acudió a la celebración? ¿Por qué Anel Noreña regresará al quirófano? Esto revelaron.