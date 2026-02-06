José Manuel Figueroa habría dado instrucciones para iniciar acciones legales contra Imelda Tuñón
Flor Rubio tuvo la oportunidad de comunicarse con José Manuel Figueroa, quien reaccionó al polémico audio y considera que Maribel Guardia tendría que hacer una declaración contundente respecto a lo que ha dicho Imelda Tuñón. Por otra parte, el hijo de Joan Sebastian ya habría dado instrucciones para tomar acciones legales.