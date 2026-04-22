José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y llegará hasta las últimas consecuencias legales. “Dime si no vale la pena demandarla”
Es increíble que un ser humano tan desfasado esté a cargo de un menor de edad, dijo José Manuel Figueroa sobre Imelda Tuñón, en exclusiva para Venga La Alegría.
José Manuel Figueroa confirmó ante las cámaras de Venga La Alegría que llegará hasta las últimas consecuencias legales en contra de Imelda Tuñón, quien lo acusó de abusar de Julián Figueroa cuando era menor de edad. “O quiero estar en la cárcel o quiero que ella pague”, dijo.