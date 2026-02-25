¡Una millonada! Esto es lo que José Manuel Figueroa le pediría a Imelda Tuñón por las controversiales declaraciones
Luego de que José Manuel Figueroa interpusiera una demanda civil contra Imelda Tuñón por controversiales aseveraciones, medios nacionales aseguran que José Manuel Figueroa pediría alrededor de 5 millones de pesos y algunas condiciones. ¡No pierdas detalle!