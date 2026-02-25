inklusion logo Sitio accesible
¡Una millonada! Esto es lo que José Manuel Figueroa le pediría a Imelda Tuñón por las controversiales declaraciones

Luego de que José Manuel Figueroa demandara a Imelda Tuñón por controversiales aseveraciones, distintos medios aseguran que José Manuel Figueroa pediría millones y más.

Luego de que José Manuel Figueroa interpusiera una demanda civil contra Imelda Tuñón por controversiales aseveraciones, medios nacionales aseguran que José Manuel Figueroa pediría alrededor de 5 millones de pesos y algunas condiciones. ¡No pierdas detalle!

