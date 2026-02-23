¿Tienes más de 40 y buscas embarazarte? La ginecóloga Julie Salomón explicó las opciones seguras que ofrece la ciencia

¿Inseminación artificial, fecundación in vitro, congelar óvulos y qué más? Cada vez más mujeres deciden convertirse en mamás sin la necesidad de tener una pareja y de postergar sus metas o preocuparse por la edad. La ginecóloga Julie Salomón profundizó sobre las alternativas seguras que ofrece la ciencia para lograr embarazarse. ¡Toma nota y comparte!